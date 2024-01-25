ПСЖ объявил о трансфере бразильского таланта

Центральный полузащитник Габриэль Москардо официально сменил Коринтианс на ПСЖ.

Трансфер молодого бразильца обошелся ПСЖ в 20 миллионов евро, а еще 2 Коринтианс может получить в качестве бонусов. Футболист подписал с чемпионами Франции контракт до лета 2028 года.

ПСЖ выиграл борьбу за Москардо у Барселоны и Челси, которые с лета пытались договориться о его трансфере.

Москардо стал самой дорогой продажей в истории Коринтианса. Ранее рекорд принадлежал экс-хавбеку Барселоны Паулиньо, которого Коринтианс летом 2013 года продал в Тоттенхэм за 19,75 миллиона евро.

Молодой бразилец по ходу сезона пробился в основу Коринтианса. На его счету 1 гол и 1 ассист в 25 матчах.

Этой зимой ПСЖ купил у Сан-Паулу бразильского молодого защитника Лукаса Бералдо.