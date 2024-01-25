ПСЖ объявил о трансфере бразильского таланта
Новости футбола Сегодня, 08:35
ПСЖ объявил о трансфере бразильского таланта
Центральный полузащитник Габриэль Москардо официально сменил Коринтианс на ПСЖ.
Трансфер молодого бразильца обошелся ПСЖ в 20 миллионов евро, а еще 2 Коринтианс может получить в качестве бонусов. Футболист подписал с чемпионами Франции контракт до лета 2028 года.
ПСЖ выиграл борьбу за Москардо у Барселоны и Челси, которые с лета пытались договориться о его трансфере.
Москардо стал самой дорогой продажей в истории Коринтианса. Ранее рекорд принадлежал экс-хавбеку Барселоны Паулиньо, которого Коринтианс летом 2013 года продал в Тоттенхэм за 19,75 миллиона евро.
Молодой бразилец по ходу сезона пробился в основу Коринтианса. На его счету 1 гол и 1 ассист в 25 матчах.
Этой зимой ПСЖ купил у Сан-Паулу бразильского молодого защитника Лукаса Бералдо.
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