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ПСЖ не рассматривает трансфер полузащитника Ньюкасла

Новости футбола Сегодня, 08:20
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ПСЖ не рассматривает трансфер полузащитника Ньюкасла Фото: twitter.com/JacobsBen / автор неизвестен

Один переход в зимнее трансферное окно ПСЖ точно не провернет.

По сообщению Бэна Джейкобса, переговоров между парижским клубом и полузащитником Ньюкасла Бруну Гимарайшем в январе нет и не предвидится, и парижане вообще не рассматривали его кандидатуру, как это сообщали СМИ.

Тем не менее претенденты на подписание бразильца все равно есть. Ранее сообщалось об интересе со стороны каталонской Барселоны.

В контракте Гимарайша прописана сумма отступных в 115 миллионов евро, но «блаугранас» ведут переговоры об её уменьшении.

В текущем сезоне Бруну провел 29 матчей за клуб, отметившись 1 голом и 3 ассистами. Авторитетный порталTransfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.

Бразилец пришел в Ньюкасл зимой 2022 года из французского Лиона за 42 миллиона евро.

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