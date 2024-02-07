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Президент Наполи рассказал, подпишет ли Кварацхелия новый контракт с клубом

Новости футбола Сегодня, 09:03
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Президент Наполи рассказал, подпишет ли Кварацхелия новый контракт с клубом Президент Наполи рассказал, подпишет ли Кварацхелия новый контракт с клубом

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал о ситуации вокруг продления контракта с лидером команды Хвичей Кварацхелией.

По словам президента неаполитанцев, клуб сделал предложение грузинскому вингеру продлить сотрудничество еще три месяца назад. Представители футболиста пообещали дать свой ответ по окончании сезона.

«Мы встретились с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Ответ от его представителей был такой: “не волнуйтесь, нам здесь хорошо — поговорим в конце сезона”», приводит слова Де Лаурентиса Фабрицио Романо.

Кварацхелия выступает за Наполи с июля 2022 года. Нынешнее соглашение грузинского футболиста с клубом истекает в 2027 году. В текущем сезоне Хвича сыграл в 29 матчах голубых, забив шесть голов и отдав пять голевых передач.

Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Летом неаполитанский клуб покинет Пётр Зелинский, который согласовал контракт с Интером и перейдет в стан «нерадзурри» свободным агентом.

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