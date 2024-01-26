Президент Наполи прокомментировал отказ от продления контракта лидером своей команды

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию вокруг непродления контракта с клубом лидером неаполитанцев Петром Зелинским.

По словам Де Лаурентиса, которые передаёт Фабрицио Романо, он предлагал поляку лучшие финансовые условия, чем Интер, с которым, как ожидается, заключит контракт полузащитник:

«Возможно, его агент ощущает, что в Милане будут хорошие деньги для него, но зарплата Зелинского здесь на порядок выше, чем та, которую, как сообщается, предлагает Интер».

Так же босс неаполитанского клуба из-за данной ситуации повздорил с генеральным директором Интера Джузеппе Маротта:

«Я сказал ему, что меня не устраивает твоё поведение».

Напомним, что по информации СМИ, Зелинский подпишет трехгодичный контракт с Интером с зарплатой в 4,5 миллиона долларов и дополнительными бонусами.

В миланский клуб он должен перейти летом на правах свободного агента, когда истечёт его трудовое соглашение с Наполи.