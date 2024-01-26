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Президент Наполи прокомментировал отказ от продления контракта лидером своей команды

Новости футбола Сегодня, 10:56
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Президент Наполи прокомментировал отказ от продления контракта лидером своей команды Президент Наполи прокомментировал отказ от продления контракта лидером своей команды

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию вокруг непродления контракта с клубом лидером неаполитанцев Петром Зелинским.

По словам Де Лаурентиса, которые передаёт Фабрицио Романо, он предлагал поляку лучшие финансовые условия, чем Интер, с которым, как ожидается, заключит контракт полузащитник:

«Возможно, его агент ощущает, что в Милане будут хорошие деньги для него, но зарплата Зелинского здесь на порядок выше, чем та, которую, как сообщается, предлагает Интер».

Так же босс неаполитанского клуба из-за данной ситуации повздорил с генеральным директором Интера Джузеппе Маротта:

«Я сказал ему, что меня не устраивает твоё поведение».

Напомним, что по информации СМИ, Зелинский подпишет трехгодичный контракт с Интером с зарплатой в 4,5 миллиона долларов и дополнительными бонусами.

В миланский клуб он должен перейти летом на правах свободного агента, когда истечёт его трудовое соглашение с Наполи.

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