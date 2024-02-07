Полуфиналы Кубка Африки и топ-матч в Англии. Расписание главных событий дня
Новости футбола Сегодня, 03:52
Полуфиналы Кубка Африки и топ-матч в Англии. Расписание главных событий дня
Среда, 7 февраля, будет очень насыщенным на выжные события спортивным днем. Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.
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Футбол
Кубок Англии. 1/16 финала. Вторые матчи
- 20:45 Ноттингем Форест – Бристоль Сити
- 21:00 Астон Вилла – Челси
Кубок Испании. Полуфинал
- 21:00 Атлетико – Атлетик Бильбао
Бундеслига. 18-й тур
- 18:30 Майнц – Унион
Кубок Германии. 1/4 финала
- 20:45 Саарбрюкен – Боруссия Гладбах
Кубок Франции. 1/8 финала
- 18:30 Лион – Лилль
- 20:30 Ле-Пюи – Лаваль
- 20:30 Монпелье – Ницца
- 20:30 Сен-Приест – Валансьен
- 20:30 Страсбур – Гавр
- 20:30 ПСЖ – Брест
Кубок Азии. Полуфинал
- 16:00 Иран – Катар
Кубок Африки. Полуфинал
- 18:00 Нигерия – ЮАР
- 21:00 Кот-д`Ивуар – ДР Конго
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
- 19:00 Аль-Таи – Аль Иттихад
Баскетбол
Еврокубок
- 18:00 Лиеткабелис – Клуж-Напока
- 18:00 Прометей – Ховентут
- 19:00 Арис – Тренто
- 19:00 Бешикташ – Хапоэль Тель-Авив
- 19:00 Будучность – Гран Канария
- 20:30 Лондон Лайонс – БК Вулвз
- 20:45 Париж – Цедевита
Биатлон
Чемпионат мира
- 17:20 Смешанная эстафета
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