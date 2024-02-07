Полуфиналы Кубка Африки и топ-матч в Англии. Расписание главных событий дня

Среда, 7 февраля, будет очень насыщенным на выжные события спортивным днем. Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.

Футбол

Кубок Англии. 1/16 финала. Вторые матчи

20:45 Ноттингем Форест – Бристоль Сити

21:00 Астон Вилла – Челси

Кубок Испании. Полуфинал

21:00 Атлетико – Атлетик Бильбао

Бундеслига. 18-й тур

18:30 Майнц – Унион

Кубок Германии. 1/4 финала

20:45 Саарбрюкен – Боруссия Гладбах

Кубок Франции. 1/8 финала

18:30 Лион – Лилль

20:30 Ле-Пюи – Лаваль

20:30 Монпелье – Ницца

20:30 Сен-Приест – Валансьен

20:30 Страсбур – Гавр

20:30 ПСЖ – Брест

Кубок Азии. Полуфинал

16:00 Иран – Катар

Кубок Африки. Полуфинал

18:00 Нигерия – ЮАР

21:00 Кот-д`Ивуар – ДР Конго

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур

19:00 Аль-Таи – Аль Иттихад

Баскетбол

Еврокубок

18:00 Лиеткабелис – Клуж-Напока

18:00 Прометей – Ховентут

19:00 Арис – Тренто

19:00 Бешикташ – Хапоэль Тель-Авив

19:00 Будучность – Гран Канария

20:30 Лондон Лайонс – БК Вулвз

20:45 Париж – Цедевита

Биатлон

Чемпионат мира