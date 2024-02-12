Полевой игрок или замена. Как синяя карточка повлияет на удаление голкиперов

В футболе предлагают ввести новую синюю карточку в качестве наказания и удалять игрока на десять минут с поля.

The Telegraph объясняет, как это будет влиять на голкиперов. Если вратарь получит синюю карточку, тогда у команды есть два выбора. Либо на ворота становится полевой игрок, либо выполнить замену на другого голкипера. Однако, если замен больше нет, то остается только первый вариант. Также, объясняется, что тренерам эти наказания не грозят и их не будут удалять на десять минут.

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Как стало известно, Международный совет футбола решил ввести карточку синего цвета. Ее будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром. Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю - его удалят красной карточкой.

Тестирование синей карточки проведут в регби на уровне элитных дивизионов, а также хотят попробовать в футболе - рассматривают Кубок Англии.