По курсу Роналду. Молодой талант Манчестер Юнайтед отметил юбилей в Премьер-лиге

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Вест Хэм в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовом составе манкунианцев встречу начал молодой полузащитник Кобби Майну. Для 18-летнего англичанина это уже 10-й матч за первую команду Красных дьяволов в Премьер-лиге.

Майну стал шестым самым молодым игроком, сыгравшим десять матчей в Премьер-лиге за Манчестер Юнайтед. На момент начала встречи с Вест Хэмом ему было 18 лет и 291 день. Интересно, что хавбек всего на один день старше, чем Криштиану Роналду, когда португалец сыграл в своем 10-м матче в чемпионате Англии 2003 году.

До сегодняшнего поединка полузащитник молодежной сборной Англии принял участие в 15 матчах первой команды Юнайтед во всех турнирах и забил два гола.

18 - Kobbie Mainoo is the sixth-youngest player to make 10 Premier League appearances for Manchester United (18 years, 291 days), and is just one day older than Cristiano Ronaldo was on his 10th appearance in 2003. Footsteps. pic.twitter.com/kZn1y6h73g — OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2024

Стартовый свисток поединка между Ман Юнайтед и Вест Хэмом прозвучал в 15:00 по центральноевропейскому времени.