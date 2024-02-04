По курсу Роналду. Молодой талант Манчестер Юнайтед отметил юбилей в Премьер-лиге
Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Вест Хэм в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
В стартовом составе манкунианцев встречу начал молодой полузащитник Кобби Майну. Для 18-летнего англичанина это уже 10-й матч за первую команду Красных дьяволов в Премьер-лиге.
Майну стал шестым самым молодым игроком, сыгравшим десять матчей в Премьер-лиге за Манчестер Юнайтед. На момент начала встречи с Вест Хэмом ему было 18 лет и 291 день. Интересно, что хавбек всего на один день старше, чем Криштиану Роналду, когда португалец сыграл в своем 10-м матче в чемпионате Англии 2003 году.
До сегодняшнего поединка полузащитник молодежной сборной Англии принял участие в 15 матчах первой команды Юнайтед во всех турнирах и забил два гола.
Стартовый свисток поединка между Ман Юнайтед и Вест Хэмом прозвучал в 15:00 по центральноевропейскому времени.