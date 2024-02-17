Один из ветеранов Реал Мадрида планирует продлить контракт с клубом

Поскольку контракт Карло Анчелотти с Реал Мадридом уже продлен до 2026 года, вероятность того, что Тони Кроос останется еще на год возросла. Итальянский тренер высоко ценит немца за его стратегическое мастерство в центре поля и выступает за его продление, особенно с учетом снижения значимости его коллеги-полузащитника Луки Модрича в клубе, сообщает немецкое изданиеSportBild.

Несмотря на появление более молодых талантов, таких как Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени, Кроос остается ключевой фигурой в полузащите Реала, поскольку он продолжает стабильно впечатлять в решающих матчах за «Лос Бланкос». Его недавние выступления убедили руководство Мадрида в его отличных качествах, и сообщается, что переговоры о продлении его контракта, как ожидается, начнутся в конце марта, и обе стороны заинтересованы в достижении соглашения.

Кроос якобы дал понять своему окружению, что намерен либо продолжить карьеру в испанском гиганте, либо уйти из профессионального футбола по окончании текущей кампании. Если он решит попытать счастья и получить еще больше трофеев после лета, Реал Мадрид готов предложить ему новый однолетний контракт, аналогичный соглашению в 2023 году.

Считается, что Кроос также подумывает о том, чтобы вернуться после завершения международной карьеры и сыграть роль за сборную Германии Юлиана Нагельсманна на предстоящем чемпионате Европы, если его действительно вызовут. Тем не менее, Реал Мадрид останется важной частью его жизни после выхода на пенсию, поскольку его семья, включая жену и детей, нашла утешение в Испании.

Напомним, вчера мы писали о том, что стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе.