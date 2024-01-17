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Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью

Новости футбола Сегодня, 15:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью

У бывшего главного тренера Ромы Жозе Моурниью возник конфликт с несколькими игроками, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источников, в последнее время у португальского специалиста были проблемы с футболистами римской команды. Сообщается, что конфликт возник с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешом. Таким образом, не только плохие результаты, но и плохие отношения внутри команды стали проблемой и основанием для увольнения Жозе Моуринью.

Напомним, что недавно Рома официально попрощалась с португальским специалистом Жозе Моуриньо и его тренерским штабом. Руководство клуба поблагодарило Моуриньо за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные изменения, а также пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.

К слову, легендарный экс-полузащитник Даниэле Де Росси официально стал новым главным тренером "волков". Де Росси подписал с Ромой контракт до завершения текущего сезона с опцией продления на еще один год.

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