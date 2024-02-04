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"Мы не соответствуем истории клуба". Почеттино прокомментировал очередной провал Челси

Новости футбола 04 фев 2024, 12:51
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Мы не соответствуем истории клуба". Почеттино прокомментировал очередной провал Челси "Мы не соответствуем истории клуба". Почеттино прокомментировал очередной провал Челси

Челси потерпел очередную неудачу, проиграв Вулверхэмптону в 23-м туре Премьер-лиги. Лондонская команда уступила со счетом 2:4.

Главный тренер синих Маурисио Почеттино прокомментировал провал своей команды.

«Когда мы забили, игра была под нашим контролем. Затем, мы пропускаем, мы начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

Мы пропустили два гола, было сложно управлять командой, это был стресс. У нас были шансы на счет 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы, хочу извиниться перед болельщиками и спасибо тем, кто остался и поддержал команду до конца. Нам очень жаль и мы разочарованы.

Мы не можем опустить руки, это трудный момент, но это момент, когда нужно быть вместе, находить решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Мы не соответствуем истории клуба, это правда. Это другой проект, и вопрос времени, но мне трудно каждый раз повторять, что [нам нужно больше] времени", - сказал Почеттино после матча.

Челси занимает 11-ю строчку в таблице АПЛ с 31 очком в активе. 7 февраля синие сыграют против Астон Виллы на выезде.

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