"Мы не соответствуем истории клуба". Почеттино прокомментировал очередной провал Челси

Челси потерпел очередную неудачу, проиграв Вулверхэмптону в 23-м туре Премьер-лиги. Лондонская команда уступила со счетом 2:4.

Главный тренер синих Маурисио Почеттино прокомментировал провал своей команды.

«Когда мы забили, игра была под нашим контролем. Затем, мы пропускаем, мы начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

Мы пропустили два гола, было сложно управлять командой, это был стресс. У нас были шансы на счет 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы, хочу извиниться перед болельщиками и спасибо тем, кто остался и поддержал команду до конца. Нам очень жаль и мы разочарованы.

Мы не можем опустить руки, это трудный момент, но это момент, когда нужно быть вместе, находить решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Мы не соответствуем истории клуба, это правда. Это другой проект, и вопрос времени, но мне трудно каждый раз повторять, что [нам нужно больше] времени", - сказал Почеттино после матча.