Месси полностью восстановился от травмы и готов к первому матчу сезона

Главный тренер Интер Майами, Херардо Мартино, подтвердил, что нападающий Лионель Месси восстановился после травмы и готов принять участие в стартовом матче сезона МЛС против Реала Солт-Лейк.

"Лео полностью восстановился. Мы наигрываем его постепенно. С Олд Бойз он сыграл почти 60 минут. Наша главная задача – как следует подготовить его к началу сезона", – цитирует слова Мартино ESPN.

Ранее Месси испытывал проблемы с пахом во время предсезонного турне команды, но несмотря на это, он смог принять участие в большинстве матчей.

Добавим, что новый сезон в МЛС стартует совсем скоро. Интер Майами во главе с Месси и другими звездами свой первый поединок проведет против команды Реал Солт Лейк. Матч состоится в ночь на 22-е февраля и начнется в 02:00 по центрально европейскому времени.