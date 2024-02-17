Мбаппе уже подписал контракт с Реалом, Тухель может вернуться в АПЛ. Daily Digest за 17 февраля

Редакция Dailysports представляет для своих читателей ежедневный дайджейст из главных спортивных новостей за субботу, 17 февраля.

Манчестер Сити сыграл вничью с Челси. Команды разошлись миром (1:1) обменявшись голами в каждом из таймов. Интрига в борьбе за чемпионство вспыхнула с новой силой: Ман Сити отстает от Ливерпуля по потерянным очкам и всего лишь на один балл опережает Арсенал.

Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом. Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже заключил предварительный контракт с мадридским Реалом, как сообщает журналист Marca Альварес де Мон. По данным источника, соглашение между французским нападающим и "сливочными" уже окончательно достигнуто.

Свентек выиграла турнир WTA в Дохе третий год подряд. Лидер мирового рейтинга Ига Свентек одолела Елену Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Дохе. Эта победа стала первой в сезоне и третьей для польской теннисистки в Катаре. Ранее она побеждала здесь в 2022-м и 2023-м.

Шведы сенсационно выиграли эстафету на ЧМ по биатлону. Сборная Швеции неожиданно выиграла мужскую классическую эстафету на чемпионате мира по биатлону в Новое Место. Вторыми стали норвежцы, а третьими - сборная Франции. Женскую эстафету впервые в истории выиграла сборная Франции.

ПСЖ ищет замену Мбаппе в Серии А. ПСЖ активно занимается поиском замены Килиану Мбаппе, который перейдет в Реал. Среди различных игроков они нацелились на трёх игроков из Серии А. По информации СМИ, в сферу интересов парижан вошли Луатаро Мартинес из Интера, Рефаэль Леао из Милана и Виктор Осимхен из Наполи.

Кроос планирует продлить контракт с Реалом. Опытный немецкий полузащитник Тони Кроос склоняется к тому, чтобы продлить соглашение с Реалом, которое истекает летом. За такое развитие событий выступает и главный тренер Сливочных Карло Анчелотти. В клубе готовы предложить ветерану однолетний контракт.

Тухель может вернуться в АПЛ. Главный тренер Баварии Томас Тухель может возглавить Вест Хэм. Немец может сменить на посту наставника Молотобойцев Давида Мойеса, если того решат уволить за неудовлетворительные результаты.