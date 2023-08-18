АНГ АНГ NG NG
Главная Новости "Марсель" не сумел одержать победу в гостевом матче Лиги 1

"Марсель" не сумел одержать победу в гостевом матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 17:04
"Марсель" не сумел одержать победу в гостевом матче Лиги 1 Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде сыграл вничью с клубом “Метц”. Матч состоялся в городе Метц на стадионе “Стад Сен-Симфорьен” и завершился со счетом 2:2.

На 14-й минуте счет открыл Эмран Согло, которому голевой пас отдал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 59-й минуте красная карточку получил защитник хозяев Абубакар Ло. В середине второго тайма равновесие восстановил Чейх Сабали с передачи Фали Канде. Через несколько минут хозяев вперед вывел Жорж Микаутадзе с паса Кевина Н'Дорама. На 82-й минуте счет сравнял Витинья с передачи Амина Харита.

“Марсель”, набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. “Метц” с 1 очком вышел на 13-е место.

“Метц” – “Марсель” - 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – 14 Согло, 1:1 – 65 Сабали, 2:1 – 71 Микаутадзе, 2:2 – 82 Витинья.

Метц”: Укиджа, Колен, Траоре, Ло, Канде, Мбайе (Куао, 90), Сабали (Маига, 84), Ндорам, Мазиз (Камара, 62), Жан-Жак, Микаутадзе (Тетте, 84).

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Балерди (Витинья, 75), Лоди, Согло (Харит, 67), Кондогбиа (Верету, 56), Ронжье, Сарр, Ндиай (Муге, 75), Обамеянг.

Желтые карточки: Ндорам (9), Лоди (49), Верету (85), Мбайе (90).

Красная карточка: Ло (59).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Марсель Мец Лига 1 Франция
Популярные новости
"Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 16:35 "Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги
"Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:21 "Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро Новости футбола Сегодня, 09:23 "Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии Новости футбола Сегодня, 06:00 Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии
Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций Новости футбола Вчера, 15:54 Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций
Килиан Мбаппе определился, когда перейдет в "Реал" Новости футбола Вчера, 12:49 Килиан Мбаппе определился, когда перейдет в "Реал"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:04 "Марсель" не сумел одержать победу в гостевом матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 16:51 "Ноттингем Форест" одержал тяжелую победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:41 "Барселона" близка к трансферу звездного защитника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 16:35 "Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 16:21 "Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:13 "Астон Вилла" объявила о переходе звездного итальянского полузащитника Новости футбола Сегодня, 16:04 Сборная Италии объявила о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:55 "Вильярреал" одержал победу в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:28 "Ливерпуль" объявил о переходе опытного полузащитника сборной Японии Новости футбола Сегодня, 09:23 "Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Интер - Монца 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Дженоа - Фиорентина 19 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года