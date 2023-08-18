"Марсель" не сумел одержать победу в гостевом матче Лиги 1

В матче 2-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде сыграл вничью с клубом “Метц”. Матч состоялся в городе Метц на стадионе “Стад Сен-Симфорьен” и завершился со счетом 2:2.

На 14-й минуте счет открыл Эмран Согло, которому голевой пас отдал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 59-й минуте красная карточку получил защитник хозяев Абубакар Ло. В середине второго тайма равновесие восстановил Чейх Сабали с передачи Фали Канде. Через несколько минут хозяев вперед вывел Жорж Микаутадзе с паса Кевина Н'Дорама. На 82-й минуте счет сравнял Витинья с передачи Амина Харита.

“Марсель”, набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. “Метц” с 1 очком вышел на 13-е место.

“Метц” – “Марсель” - 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 14 Согло, 1:1 – 65 Сабали, 2:1 – 71 Микаутадзе, 2:2 – 82 Витинья.

“Метц”: Укиджа, Колен, Траоре, Ло, Канде, Мбайе (Куао, 90), Сабали (Маига, 84), Ндорам, Мазиз (Камара, 62), Жан-Жак, Микаутадзе (Тетте, 84).

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Балерди (Витинья, 75), Лоди, Согло (Харит, 67), Кондогбиа (Верету, 56), Ронжье, Сарр, Ндиай (Муге, 75), Обамеянг.

Желтые карточки: Ндорам (9), Лоди (49), Верету (85), Мбайе (90).

Красная карточка: Ло (59).