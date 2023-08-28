Мануэль Нойер вернулся к тренировкам впервые спустя 9 месяцев
Немецкий голкипер Мануэль Нойер вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Bild.
Голкипер мюнхенской Баварии восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе команды Томаса Тухеля.
В декабре прошлого года Мануэль получил открытый перелом правой ноги во время катания на лыжах. Поэтому немецкий голкипер пропустил всю вторую половину прошлого сезона. В целом, на восстановление ушло почти девять месяцев.
Мюнхенская Бавария в быстром порядке искала нового голкипера и подписала Яна Зоммера, перешедшего к рекордмастеру из гладбахаской Боруссии. Однако в это летнее межсезонье швейцарец перешел в миланский Интер.
Несколько дней назад Бавария объявила о подписании израильского голкипера Даниэла Перетца. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В воскресенье, 27 августа, мюнхенский коллектив обыграл Аугсбург со счетом 3:1. Харри Кейн записал дубль в свой актив. В двух стартовых турах Бундеслиги и матче за Суперкубок Германии ворота Баварии защищал 35-летний Свен Ульрайх.