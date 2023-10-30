Манчестер Сити стал лучшим футбольным клубом года

Манчестер Сити признан лучшим футбольным клубом 2023 года.

Команда Пепа Гвардиолы завоевала требл. В сезоне 2022/23 Манчестер Сити выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кстати, это уже второй год подряд, когда Манчестер Сити выигрывает эту награду.