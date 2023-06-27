"Манчестер Сити" стал главным претендентом на Райса

"Манчестер Сити" сделал улучшенное предложение по полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу.

Как пишет британская пресса, клуб повторил предложение "Арсенала", которое было ранее отклонено.

“Горожане” предложили €105 млн (€12 млн - бонусы). В то же время “Арсенал” предлагал €105 млн, но на условиях €88+17 млн. “Канониры” планировали выплачивать сумму в течение пяти лет.

В то же время "Манчестер Сити" готов заплатить за трансфер в более короткий срок.