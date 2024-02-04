Ливерпуль ведет переговоры с Disney+ о съемках сериала про последние месяцы Юргена Клоппа в команде

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил, что уйдет со своей должности по окончанию сезона, проведя в клубе почти девять блестящих лет. Вскоре после этого «мерсисайдцы» объявили, что устроят закулисное шоу, подробно рассказывающее о последних месяцах пребывания немецкого специалиста на "Энфилде".

Теперь The Daily Mail утверждает, что Disney+ ведет предварительные переговоры о праве на документальный фильм после того, как Amazon отклонил возможность выкупить эти права из-за опасений по поводу ограниченного доступа в гримерке. Также сообщается, что и Netflix имел разногласия с командой поэтому отказался принимать в этом участие.

Юрген Клопп превратил Ливерпуль в одну из лучших команд Европы. При правлении немца команда выиграла семь трофеев из восьми турниров, в которых принимала участие, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу. У команды есть возможность дополнить эту коллекцию еще четырьмя «чашами» в этом сезоне и таким образом отблагодарить Клоппа за его вклад в клуб.

Конечно, игра на поле куда важнее чем документальный фильм, но, если команда сумеет все это совместить и в сериале будет показано, как Ливерпуль завоевывает трофее – это будет смотреться еще лучше.

Ранее Клопп наложил вето на переговоры Ливерпуля с Amazon о документальном фильме в 2018 году и, как сообщается, одобрил этот проект только после того, как получил заверения, что съемочные группы не будут следить за его игроками в раздевалке или других частных помещениях.

Если Ливерпуль сможет договориться с какой-либо компанией о съемке фильма, то он будет доступен только в конце сезона. Но в договорённости можно не сомневаться, ведь «мерсисайдцы» наверняка найдут того, кто захочет запечатлеть этот шедевр.