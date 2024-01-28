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О последних месяцах Клоппа в Ливерпуле снимут документальный фильм с полным доступом к команде

Новости тенниса Сегодня, 07:37
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
О последних месяцах Клоппа в Ливерпуле снимут документальный фильм с полным доступом к команде Фото: сайт Премьер-лиги/Автор неизвестен

В пятницу главный тренер Ливерпуля Юргенн Клопп сделал шокирующие заявление, что он покинет клуб в конце текущего сезона.

Немецкий специалист работал с «мерсисайдцами» с 2015 года и за это время он с командой победил в семи турнирах из восьми, в которых принимали участие.

За время руководства Клоппа Ливерпуль становился чемпионом Премьер-лиги (2019/20), завоевывал Кубок Англии (2021/22) и Футбольной лиги (2021/22), а также сумел победить в Суперкубке (2022). На международной арене «красные» побеждали в Лиге чемпионов (2018/19), после чего завоевали и Суперкубок УЕФА (2019), а после этого победили на Клубном чемпионате мира (2019). Не покорилась Юргену только Лига Европы.

Теперь же стало известно, что о последних месяцах пребывания немецкого специалиста в Ливерпуле будет снят документальный фильм и съёмочная группа будет иметь доступ ко всем «закрытыем» дверям клуба, сообщает Mirror. Также в источнике говорится о том, что ранее Клопп накладывал вето на подобные инициативы.

Юрген Клопп надеется, что его заключительный сезон в Ливерпуле станет успешным и он сможет вновь завоевать чемпионский титул, но для этого им стоит еще очень много сделать и прежде всего побороться с действующими чемпионами – Манчестер Сити. Также команда Клоппа прошла в стадию плей-офф Лиги Европы и у нее есть все шансы завоевать еще один титул, чтобы дополнить недостающее звено в коллекции немецкого тренера.

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