Лидер сборной Нигерии привлёк внимание саудовских клубов

Удачное выступление сборной Нигерии на Кубке африканских наций, где команда уже дошла до финала, привлекает к себе внимание различных клубов.

Так, по сообщению Фабрицио Романо, клубы Саудовской Аравии заинтересовались капитаном нигерийской команды Вильямом Трост-Эконгом, который на клубном уровне представляет грецкий ПАОК.

На КАН 2024 года центральный защитник отыграл все матчи без замен, а в двух поединках (против Кот-д'Ивуара и Южной Африки) отметился голами.

Основным игроком Трост-Эконг также является и в ПАОКе, в который он перебрался минувшим летом. Центрбек сыграл в 22 матчах за коллектив из Салоник, в которых отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро, а его контракт с ПАОКом действителен до лета 2024 года.