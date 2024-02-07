Лидер Наполи принял решение о своем будущем

Лидер Наполи Петр Зелинский, который уже одной ногой в Интере, должен подписать контракт с «нерадзурри» в ближайшее время.

По сообщению meczyki.pl, полузащитник хочет закрыть все вопросы по поводу своего будущего до 18 марта – именно в этот день сборная Польши начнет подготовку к стыковым матчам за выход на чемпионат Европы.

Но если не случится никакого форс-мажора, Зелинский подпишет контракт даже в феврале, потому что из-за исключения из заявки Наполи на Лигу чемпионов поляк будет иметь больше времени для решения этих вопросов.

Считается, что подпись полузащитника под контрактом с Интером – вопрос времени и ничего не собьет поляка от того, чтобы переехать в Милан.

Напомним, что Зелинского исключили из заявки Наполи на Лигу чемпионов из-за нежелания продлевать с клубом контракт. 29-летний полузащитник переедет в Интер как свободный агент летом.