ЛеБрон установил уникальное достижение в НБА

Баскетболист ЛеБрон Джеймс установил уникальное достижение в НБА.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс единственный игрок в истории НБА, который входит в топ-100 каждого из основных статистических показателей. В его активе следующие показатели:

47 638 очков - 1-е место;

13 500 подборов - 22-е место;

12 735 передач - 4-е место;

2 710 перехватов - 5-е место;

1366 блоков - 67-е место;

14 582 двухочковых - 3-е место;

2804 трехочковых - 7-е место;

1125 побед - 3-е место.

Лидер Индианы Пэйсерс Тайриз Халибертон сыграл впечатляющий матч против Портленда (115:118). Баскетболист набрал 23 очка и отдал 17 ассистов, при этом не допустив ни одной потери мяча.

Этот выдающийся результат стал для него шестым в карьере, когда он достигает показателей 20+ очков и 15+ передач без потерь, установив рекорд лиги.