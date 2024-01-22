ЛеБрон установил уникальное достижение в НБА
Новости баскетбола Сегодня, 15:06
Фото: https://twitter.com/PasionBasketNBA
Баскетболист ЛеБрон Джеймс установил уникальное достижение в НБА.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс единственный игрок в истории НБА, который входит в топ-100 каждого из основных статистических показателей. В его активе следующие показатели:
- 47 638 очков - 1-е место;
- 13 500 подборов - 22-е место;
- 12 735 передач - 4-е место;
- 2 710 перехватов - 5-е место;
- 1366 блоков - 67-е место;
- 14 582 двухочковых - 3-е место;
- 2804 трехочковых - 7-е место;
- 1125 побед - 3-е место.
Лидер Индианы Пэйсерс Тайриз Халибертон сыграл впечатляющий матч против Портленда (115:118). Баскетболист набрал 23 очка и отдал 17 ассистов, при этом не допустив ни одной потери мяча.
Этот выдающийся результат стал для него шестым в карьере, когда он достигает показателей 20+ очков и 15+ передач без потерь, установив рекорд лиги.
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