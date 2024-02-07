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Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом

Новости футбола Сегодня, 15:44
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик готовится к матчу против Реал Мадрида.

LALIGA TV опубликовала фото в своей соцсети Х (бывший Твиттер), которая дает понять, что футболист избежал травмы и начал подготовку против "королевского клуба".

Напомним, что Довбик пропустил матч Жироны против Реала Сосьедад на прошлых выходных из-за проблем с коленом. Сообщалось, что у форварда проблема с мениском и он может больше не сыграть в нынешнем сезоне. По информации Mundo Deportivo, украинский нападающий сможет помочь своей команде в важнейшем матче против Реала 10 февраля.

Не сможет рассчитывать в битве с Реалом Митчел Санчес на Дейли Блинда и Янхеля Эрреру, которые, как и сам главный тренер, будут дисквалифицированы.

С 14 голами в текущей кампании украинец разделяет первую строчку бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом из Реала и Борхой Майоралем из Хетафе. К матчу против Реала Жирона подходит в статусе команды, которая догоняет. Каталонцы отстают от Королевского клуба на два очка.

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