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Канело сделает официальное заявление о своей карьере

Новости бокса Сегодня, 14:07
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Канело сделает официальное заявление о своей карьере Фото: https://twitter.com/BoxAzteca7

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альверез сделает заявление относительно карьеры, сообщает журналист Box Azteca.

Информируют, что боксер посетит свой телеканал Azteca, чтобы сделать важное объявление о своей карьере. Вторник, 13 февраля. Трансляция на цифровых площадках.

Напомним, что стало известно место и дата следующего боя чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Девина Гейни. Как сообщает ESPN, 25-летний американский боксер подерется с Райаном Гарсией 20 апреля. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Кроме этого, американец Теофимо Лопес успешно провел защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе. 26-летний боксер решением судей побил другого американца - Джемейна Ортиса. Бой продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Теофимо: 117:111 и 115:113.

Однако, американский боксер в первом полусреднем весе Джемейн Ортис в ближайшее время рассчитывает получить реванш после поражения от Теофимо Лопеса. Разочарованный Ортис поставил под сомнение судейские карточки Стива Вайсфельда (117-111), Тима Читема (115-113) и Дэвида Сазерленда (115-113) и выступил за немедленный реванш после своего поражения единогласным решением судей.

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