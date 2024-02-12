Канело сделает официальное заявление о своей карьере

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альверез сделает заявление относительно карьеры, сообщает журналист Box Azteca.

Информируют, что боксер посетит свой телеканал Azteca, чтобы сделать важное объявление о своей карьере. Вторник, 13 февраля. Трансляция на цифровых площадках.

Напомним, что стало известно место и дата следующего боя чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Девина Гейни. Как сообщает ESPN, 25-летний американский боксер подерется с Райаном Гарсией 20 апреля. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Кроме этого, американец Теофимо Лопес успешно провел защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе. 26-летний боксер решением судей побил другого американца - Джемейна Ортиса. Бой продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Теофимо: 117:111 и 115:113.

Однако, американский боксер в первом полусреднем весе Джемейн Ортис в ближайшее время рассчитывает получить реванш после поражения от Теофимо Лопеса. Разочарованный Ортис поставил под сомнение судейские карточки Стива Вайсфельда (117-111), Тима Читема (115-113) и Дэвида Сазерленда (115-113) и выступил за немедленный реванш после своего поражения единогласным решением судей.