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Ортис не согласен с судейскими решениями по бою с Лопесом и надеется получить реванш

Новости бокса Сегодня, 11:24
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ортис не согласен с судейскими решенями по бою с Лопесом и надеется получить реванш Ортис не согласен с судейскими решенями по бою с Лопесом и надеется получить реванш

Американский боксер в первом полусреднем весе Джемейн Ортис в ближайшее время рассчитывает получить реванш после поражения от Теофимо Лопеса.

Разочарованный Ортис поставил под сомнение судейские карточки Стива Вайсфельда (117–111), Тима Читэма (115–113) и Дэвида Сазерленда (115–113) и выступил за немедленный реванш после своего поражения единогласным решением судей.

«Фанаты бокса все знают и понимают. Ребята, вы знаете. Моя команда знает. Мир, который видел этот бой, знает. BoxRec и история скажут, что Лопес победил, но, надеюсь, мы организуем матч-реванш, и на этот раз я приму более четкое решение.

Я обеспокоен, потому что знал, что мне нужно сделать, исходя из боя с Ломаченко и этого боя, и добиться сильного финиша. И я чувствовал, что сделал это. У меня не было ощущения, что Теофимо смог перехитрить меня или перебоксировать. Это было не так. Для меня это был односторонний бой.

Таков был план на бой: нарушить его план, и именно так я и сделал. Он бросал сильно, но я заставлял его промахиваться. Это все время было частью плана на бой и он сработал», - сказал Ортис.

Неофициальная статистика ударов, представленная CompuBox, показала, что бой Лопес-Ортис был равным. По итогам поединка Лопес успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

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