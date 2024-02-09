Известны место и дата. Определился следующий соперник Девина Хейни

Стало известно место и дата следующего боя чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Девина Хейни.

Как сообщает ESPN, 25-летний американский боксер побьется Райаном Гарсией 20 апреля. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Напомним, после победы над Василием Ломаченко Хейни перешел в следующую весовую категорию, а в декабре добыл титул чемпиона WBC в бою с Реджисом Прогрейсом. Бой против Гарсии будет его первой защитой пояса чемпиона мира в полусреднем весе.

Райан Гарсия после поражения от Джервоны Дэвиса в декабре побил Оскара Дуарте.

Сегодня Теофимо Лопес защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, победив решением судей Джемейна Ортиса.