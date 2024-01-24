Известен саудовский клуб, который делал предложение обладателю Золотого мяча
В Саудовской Аравии могло случиться воссоединение двух обладателей Золотого мяча, которые выступали в мадридском Реале.
Как признался бывший спортивный директор Аль-Насра Горан Вучевич в хорватской программе Sata 24, его клуб минувшим летом предпринимал попытки подписать полузащитника Луку Модрича:
«Лука был нашим большим желанием, мы неоднократно разговаривали с ним, при всем уважении к Реалу, который всегда был его первым вариантом. У нас были хорошие отношения, мы встречались в Эр-Рияде перед чемпионатом мира в Катаре и в Мадриде.
На встречах присутствовали владельцы клуба, Модрич и я. Лука сказал нам, что не рассматривает никаких других вариантов, кроме Реала и Аль-Насра. Он сказал, что его первый вариант - это Мадрид, и если он там не останется, то приедет к нам».
Ранее сообщалось о том, чтоненазванный саудовский клуб предлагал обладателю Золотого мяча 2018 года контракт с зарплатой 300 миллионов евро за три сезона.
Напомним, что ныне Аль-Наср представляет пятикратный победитель данного опроса Криштиану Роналду, с которым в Реале вместе выступал хорват.