Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм

Полузащитник сборной Англии и изгой Манчестер Сити Кэлвин Филлипс, похоже, собирается присоединиться к Вест Хэму на правах аренды, чтобы получить больше игрового времени и повысить свои шансы в сборной Англии.

По данным Daily Mirror, Филлипс, направляется в столицу Англии чтобы обсудить все детали с «молотами». За Манчестер Сити он провел всего четыре матча в Премьер-лиге в текущем сезоне. За период пребывания в составе «горожан», после перехода из Лидса летом 2022 года он сыграл 31 матч и хочет увеличить количество игрового времени, что в свою очередь может помочь ему повысить шансы на попадание в сборную Англии в финальной части чемпиона Европы

Несмотря на то, что ему не хватало игрового времени в Манчестер Сити, главный тренер сборной «трех львов» Гарет Саутгейт постоянно вызывал его в сборную. Но Филлипсу с каждым разом все сложнее было оправдать ожидания тренера. Однако, если Кэлвин снова начнет регулярно играть в футбол в Премьер-лиге, можно ожидать, что летом он полетит в Германию

Кэлвин Филлипс на данный момент провел 31 матч за сборную Англии, забив один гол. Поскольку Саутгейт все еще не определился со своим третьим полузащитником в качестве партнера Деклану Райсу и Джуду Беллингему, у Филлипса есть шанс заработать это место.