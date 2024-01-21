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Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм

Новости футбола Сегодня, 05:57
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм Изгой Манчестер Сити может хочет сменить клуб. Он нацелился на Вест Хэм

Полузащитник сборной Англии и изгой Манчестер Сити Кэлвин Филлипс, похоже, собирается присоединиться к Вест Хэму на правах аренды, чтобы получить больше игрового времени и повысить свои шансы в сборной Англии.

По данным Daily Mirror, Филлипс, направляется в столицу Англии чтобы обсудить все детали с «молотами». За Манчестер Сити он провел всего четыре матча в Премьер-лиге в текущем сезоне. За период пребывания в составе «горожан», после перехода из Лидса летом 2022 года он сыграл 31 матч и хочет увеличить количество игрового времени, что в свою очередь может помочь ему повысить шансы на попадание в сборную Англии в финальной части чемпиона Европы

Несмотря на то, что ему не хватало игрового времени в Манчестер Сити, главный тренер сборной «трех львов» Гарет Саутгейт постоянно вызывал его в сборную. Но Филлипсу с каждым разом все сложнее было оправдать ожидания тренера. Однако, если Кэлвин снова начнет регулярно играть в футбол в Премьер-лиге, можно ожидать, что летом он полетит в Германию

Кэлвин Филлипс на данный момент провел 31 матч за сборную Англии, забив один гол. Поскольку Саутгейт все еще не определился со своим третьим полузащитником в качестве партнера Деклану Райсу и Джуду Беллингему, у Филлипса есть шанс заработать это место.

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