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Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:00
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля Итальянцев в Барселоне не будет, де Йонгу укажут на дверь. Daily Digest за 9 февраля

Последний рабочий день недели подарил относительно немного новостей, но со всем, что случилось в пятницю, 9 февраля, вас познакомит Dailysports в традиционном дайджесте.

Итальянцев в Барселоне не будет

Барселона готовится к уходу Хави и начала переговоры с его преемниками. Но, несмотря на связи «блауграны» с трёмя итальянскими тренерами, их в Барселоне не будет. Антонио Конте и Тьяго Мотта останутся в Италии.

А вот у главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби прописаны отступные в контракте. Для Барселоны они не кажутся большими, но это будет очень сильная инвестиция в него, как в финансовом, так и в ином плане.

Бавария оценила Мусиалу в 100 миллионов евро

Ливерпуль начинает разрабатывать план на случай ухода Мохамеда Салаха и в летнее трансферное окно «скаузеры» могут пригласить нападающего Баварии Джамаля Мусиалу.

Но, для мерсисайдцев этот трансфер будет далеко не самым дешевым вариантом. По сообщению Bild, «рекордмайстер» запросит за 20-летнего нападающего не менее 100 миллионов евро.

Игрока Хаддерсфилда дисквалифицировали из-за игры на ставках

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала футболиста Хаддерсфилда Киана Герретта из-за игры на ставках, сообщили на сайте клуба.

Как стало известно, нападающий сделал 484 ставки на матчи в период с 30 июня 2020 года до 3 июня 2023 года. Киан Герретт сам признался в этом и получил дисквалификацию на четыре месяца и штраф в размере на 3 200 тысячи фунтов.

Бавария может увести у Ювентуса Рабьо

Ювентус всё время заявляет о своём желании сохранить полузащитника Адриана Рабьо, но пока соглашение не было достигнуто. К этой ситуации присматриваются другие клубы.

Как сообщает Кристиан Фальк, мюнхенская Бавария проявляет интерес к французскому полузащитнику.

В Китае собираются отменить товарищеские матчи сборной Аргентины. Причина в Месси

Товарищеские матчи сборной Аргентины в Китае могут отменить, сообщил журналист Хуан Мануэль Алькесар.

По его информации, в Китае очень злые и обиженные на капитана Аргентины Лионеля Месси. Он не сыграл в товарищеском матче в Гонконге. Правительство Гонконга потребовало от организаторов объяснить отсутствие Месси на поле.

Бешикташ эффективно скупился в последний день трансферного окна

9 февраля в Турции – последний день трансферного окна и его максимально эффективно провел Бешикташ.

Команда Фернанду Сантуша оформила переход Эрнеста Мучи из Легии и Эль-Мусрати из Браги. Последний нынешний сезон проведет на правах аренды, а летом Бешикташ выкупит контракт игрока.

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