Иммобиле забил 200 голов в Серии А. Только два футболиста в истории достигли этого рубежа быстрее

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле забил очередной гол. В 24-м туре Серии А форвард поразил ворота Кальяри.

Это взятие ворот стало для итальянского нападающего 200-м в элитном дивизионе чемпионата Италии. При чем для такого внушительного результата ему понадобился всего 321 матч.

Таким образом, Иммобиле стал третьим игроком в истории Серии А по скорости достижения отметки в 200 голов. Меньше матчей для того, чтобы забить 200 мячей в лиге, понадобилось только Джузеппе Меацце (296 игр) и Гуннару Нордалю (238 матчей).

Иммобиле достиг этого рубежа за меньшее количество игр, чем Сильвио Пиола (363 матча), Антонио Ди Натале (400), Хосе Альтафини (407), Роберто Баджо (443) и Франческо Тотти (466).

33-летний нападающий выступает за Лацио с 2016 года. Чиро провел 258 матчей в Серии А в составе Лациале (168 голов), 47 за Торино (27 голов), 33 за Дженоа (5 точных ударов) и 3 за Ювентус.