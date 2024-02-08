Герой сборной Нигерии написал послание южноафриканским фанатам

Голкипер сборной Нигерии и южноафриканского клуба Чиппа Юнайтед Стэнли Нвабали, который вчера стал главным героем полуфинала Кубка Африки-2023, написал послание фанатам из Южной Африки.

"Я рожден, чтобы играть в эту игру! Я прочувствовал каждый момент! Ночь, которую невозможно забыть.

Любовь не пропала. Я по-прежнему люблю Южную Африку, как и ее фанаты любят меня".