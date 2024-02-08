ФОТО. Милан представил две версии четвертого комплекта формы

Милан представил две версии четвертого комплекта формы на текущий сезон.

Они были выполнены в коллаборации с Puma и брендом уличной одежды из Лос-Анджелеса Pleasures.

Одна форма выполнена в черном цвете, другая - в белом. Задумка состоит в том, чтобы совместить в себе влияние уличной одежды из Лос-Анджелеса с готической архитектурой Милана.

Отмечается, что цветовая гамма не только отражает разное время суток в Милане, но и объединяет болельщиков по всему миру, отражая образ жизни россонери, где бы они ни находились.

Впервые в истории клуба две разные версии четвертой формы будут использоваться в играх. В домашнем матче против Наполи 11 февраля игроки наденут черные футболки, а вратарь — белую, что должно создать на поле потрясающий контраст. В выездном матче против Монцы 18 февраля игроки будут в белом, а голкипер - в черном.