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Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии

Новости футбола Сегодня, 17:32
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии

Состоялись заключительные матчи переигровки Кубка Англии. Норвич поехал в гости к Бристолю, Эвертон принимал Кристал Пэлас, а Ноттингем встретился с Блэкпулом.

Бристоль - Норвич - 1:3

Бристоль открыл счет на 20-й минуте и смогли удержать это преимущество в первой половине. Однако, Норвич уже на старте второго тайма отметился двумя голами за шесть минут. На 53-й минуте Габриэль Сара сравнял, а на 59-й Ида вывел "канареек" вперед. Маклин поставил точку в матче, забив на 87-й минуте.

Эвертон - Кристал Пэлас - 1:0

В этой игре все решил один забитый мяч на 42-й минуте. Андре Гомеш забил, как оказалось в итоге, победный мяч для "ирисок".

Блэкпул - Ноттингем - 2:3 (ОТ)

Гости отличились забитым мячом на 16-й минуте матча. Сразу на старте дургого тайма они удвоили преимущество. Однако Блэкпул совершил невероятное и смог отыграться. На 61-й минуте Морган сократил отставание, а на 78-й Джозеф сравнял счет и перевел матч в овертайм. Однако, на большее хозяев не хватило. Ноттингем забил в овертайме победный гол на 110-й минуте. Автором стал Вуд.

В итоге, Ноттингем, Эвертон и Норвич стали последними командами, которые оформили себе место в четвертом раунде. Напомним, что уже состоялась жеребьевка четвертого этапа Кубка Англии по футболу.

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