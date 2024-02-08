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Экс-защитник Ромы может сложить компанию чемпиону мира в клубе-аутсайдере Серии А

Новости футбола Сегодня, 04:49
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Экс-защитник Ромы может сложить компанию чемпиону мира в клубе-аутсайдере Серии А Экс-защитник Ромы может сложить компанию чемпиону мира в клубе-аутсайдере Серии А

Несмотря на закрытое трансферное окно в Серии А, Салернитана продолжает укомплектовывать свой состав именитыми игроками.

По сообщению Фабрицио Романо, команда Пиппо Индзаги подпишет экс-защитника Наполи и Ромы Костаса Маноласа, который в середине января покинул Шарджу из ОАЭ и ныне пребывает без клуба.

8 января грецкий центральный защитник пройдет медосмотр, и, если всё сложится хорошо, подпишет контракт, который уже согласован до конца сезона.

Салернтиана станет для Маноласа третьим клубом в Италии, ведь ранее он выступал за Рому (2014-2019 года), а летом 2019 за 36 миллионов евро перешел в Наполи, за который играл два с половиной года. Всего в Серии А защитник провел 216 матчей, в которых забил девять голов и шесть ассистов.

Напомним, что ранее Салернитана, которая ныне идет на последнем месте в чемпионате Италии, подписала чемпиона мира 2014 года Жерома Боатенга.

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