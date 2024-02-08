Экс-тренер Челси может вернуться в работу. Его рассматривает топовый клуб

Бывший главный тренер Челси Грэм Поттер после отставки со стана «аристократов» в апреле 2023 года пребывает без работы, но творческий отпуск специалиста вскоре может прерваться.

По сообщению talkSPORT, 48-летний тренер – в списке из двух кандидатур на должность наставника Милана. Но главным претендентом на то, что возглавить «россонери», считается ещё один бывший главный тренер Челси – Антонио Конте.

Поттеру же не повредит быть прикрепленным к такой престижной работе. Добавляется, что 48-летнего специалиста также рассматривают как преемника Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

Более успешный Поттер был в Брайтоне, который возглавлял три года. В 2022 году специалист как раз и покинул стан «чаек», чтобы возглавить Челси.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает кандидатуру Тьяго Мотты на должность главного тренера.