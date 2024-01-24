Эдмонтон установил уникальный рекорд в истории НХЛ

Эдмонтон Ойлерз стали авторами абсолютно уникального рекорда за всю историю НХЛ.

Эдмонтон – первая в истории команда НХЛ, которая пропустила не более 2 шайб в 12 матчах НХЛ подряд, и при этом выиграла все эти 12 матчей.

Тяжело поверить, но в общей сложности победная серия Эдмонтона достигла уже 14 матчей кряду.

Последние 12 матчей Эдмонтона

vs Коламбус 4:1

vs Калгари 3:1

vs Сиэтл 4:2

vs Торонто 4:2

vs Монреаль 2:1 ОТ

vs Детройт 3:2 ОТ

vs Чикаго 2:1

vs Оттава 3:1

vs Филадельфия 5:2

vs Анахайм 7:2

vs Лос-Анджелес 3:2 (после буллитов)

vs Сан-Хосе 5:0

Последнее поражений Эдмонтона было еще 20 декабря в матче проти Айлендерс 1:3.

С 55 очками в активе Ойлерз занимают шестое место в Западной конференции.