НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание

В ночь с субботы 3 ноября на субботу 4 ноября состоятся два матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Баффало сыграет с Филадельфией, а Сент-Луис примет Нью-Джерси.

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НХЛ. Расписание матчей.

00:00 Баффало - Филадельфия

1:00 Сент-Луис - Нью-Джерси

Турнирная таблица Восточной конференции

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Турнирная таблица Западной конференции

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НХЛ. Расписание следующего игрового дня