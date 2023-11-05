Джокович выиграл Мастерс в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем престижного теннисного турнира серии Мастерс в Париже. В финале Джокович встречался с болгарином Григором Димитровым, у которого был семнадцатый номер рейтинга на турнире.

Поединок продолжался менее двух часов. В первом сете Новак заработал один брейк-поинт и его реализовал в седьмом гейме. Во втором сете визуально показалось, что игра для фаворита складывалась проще. В пятом сете серб реализовал первый брейк-поинт и также реализовал брейк в последнем розыгрыше.

Для Джоковича это седьмой титул на Мастерсе в Париже. Свой первый турнир в столице Франции серб выиграл в 2009 году.

Теперь у 36-летнего теннисиста 97 титулов на турнирах в одиночном разряде: 24 Гранд Слэм, 6 Итоговых турниров, 40 Мастерс, 15 ATP Tour 500 и 12 ATP Tour 250.

В следующий раз Новак Джокович выйдет на корт в Итоговом турнире, до старта которого осталось меньше недели.