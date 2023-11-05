EN EN NG NG
Главная Новости Новости тенниса Джокович выиграл Мастерс в Париже

Джокович выиграл Мастерс в Париже

Новости тенниса 05 ноя 2023, 10:54
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Джокович выиграл Мастерс в Париже Фото: twitter.com/atptour / Автор неизвестен

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем престижного теннисного турнира серии Мастерс в Париже. В финале Джокович встречался с болгарином Григором Димитровым, у которого был семнадцатый номер рейтинга на турнире.

Поединок продолжался менее двух часов. В первом сете Новак заработал один брейк-поинт и его реализовал в седьмом гейме. Во втором сете визуально показалось, что игра для фаворита складывалась проще. В пятом сете серб реализовал первый брейк-поинт и также реализовал брейк в последнем розыгрыше.

Для Джоковича это седьмой титул на Мастерсе в Париже. Свой первый турнир в столице Франции серб выиграл в 2009 году.

Теперь у 36-летнего теннисиста 97 титулов на турнирах в одиночном разряде: 24 Гранд Слэм, 6 Итоговых турниров, 40 Мастерс, 15 ATP Tour 500 и 12 ATP Tour 250.

В следующий раз Новак Джокович выйдет на корт в Итоговом турнире, до старта которого осталось меньше недели.

  • Новак Джокович (Сербия) - Григор Димитров (Болгария) 6:4, 6:3
Популярные новости
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Новости футбола Сегодня, 06:28 Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться
Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан
Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро
У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси Новости футбола Вчера, 23:34 У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира Новости тенниса Вчера, 23:15 Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Вчера, 17:11 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года