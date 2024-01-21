Дю Плесси победил Стриклэнда и отобрал чемпионский пояс. Результаты турнира UFC 297

Сегодня в Торонто, Канада, состоялся турнир UFC 297. Нас ждало два боя за титул чемпиона.

В соглавном поединке американка Ракель Пеннингтон и бразильянка Майра Буэно Силва поборолись за вакантный пояс в женском легчайшем дивизионе (до 61,2 кг).

Бой продлился все пять раундов и единогласным решением судей победу получила американка (49-46, 49-46, 49-45).

Главным боем всего турнира было сражение действующего чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг) американца Шона Стриклэнда и претендента из ЮАР Дрикуса Дю Плесси.

Чемпион обещал воинственный поединок сопернику, но в результате аккуратно держал оборону на джебах и постоянно был в движении. Дю Плесси в свою очередь, начиная со второго раунда, работал более активно, и даже огромная гематома не мешала ему продолжать бой. К середине встречи американец полностью отдал инициативу южноафриканцу и тот продолжал колотить соперника. Бой продлился все пять раундов.

По решению большинства судей (48-47, 47-48, 48-47) победу завоевал Дю Плесси и соответственно отобрал чемпионский пояс у Шона.

Стоит отметить, что на этот бой сделал ставку известный рэпер Дрейк. Он поставил $700,000 на победу Стриклэнда с коэффициентом 1,97, но как становится понятно, Дрикус нарушил его планы и помог букмекерам отобрать деньги рэпера.

drake put $700k on sean strickland pic.twitter.com/DuzXWdSz8R — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) January 20, 2024

Dailysports предлагает вам ознакомится со всеми результатами турнира UFC 297:

Ранний предварительный кард

Сэм Пэттерсон (11-2-1) — SBM 1 — Йохан Лайнесс (9-3). Пэттерсон победил Лайнесса удушающим приёмом (удушение сзади) в стартовом раунде.

Жасмин Ясудавичус (11-3) — SBM 3 — Присцила Качоэйра (12-6). Ясудавичус победила Качоэйру удушающим приёмом (анаконда) в третьем раунде.

Джимми Флик (17-7) — SBM 2 — Малкольм Гордон (14-8). Флик победил Гордона во втором раунде удушающим приёмом (треугольник).

Предварительный кард

Гарретт Армфилд (10-3) — UD 3 — Брэд Катона (13-3). Армфилд победил Катону единогласным решением судей (все 29-28).

Шон Вудсон (11-1-1) — SD 3 — Чарльз Журден (15-7-1). Вудсон победил Журдена по решению суддей (29-28, 28-29 и 29-28).

Рамон Таверас (10-2) — SD 3 — Сергей Сидей (10-2). Таверас победил Сидея раздельным решением судей (29-28, 28-29 и 29-28).

Джиллиан Робертсон (13-8) — ТКО 2 — Полиана Виана (13-7). Робертсон забила Виану ударами во втором раунде.

Основной кард