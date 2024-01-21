Дю Плесси победил Стриклэнда и отобрал чемпионский пояс. Результаты турнира UFC 297
Сегодня в Торонто, Канада, состоялся турнир UFC 297. Нас ждало два боя за титул чемпиона.
В соглавном поединке американка Ракель Пеннингтон и бразильянка Майра Буэно Силва поборолись за вакантный пояс в женском легчайшем дивизионе (до 61,2 кг).
Бой продлился все пять раундов и единогласным решением судей победу получила американка (49-46, 49-46, 49-45).
Главным боем всего турнира было сражение действующего чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг) американца Шона Стриклэнда и претендента из ЮАР Дрикуса Дю Плесси.
Чемпион обещал воинственный поединок сопернику, но в результате аккуратно держал оборону на джебах и постоянно был в движении. Дю Плесси в свою очередь, начиная со второго раунда, работал более активно, и даже огромная гематома не мешала ему продолжать бой. К середине встречи американец полностью отдал инициативу южноафриканцу и тот продолжал колотить соперника. Бой продлился все пять раундов.
По решению большинства судей (48-47, 47-48, 48-47) победу завоевал Дю Плесси и соответственно отобрал чемпионский пояс у Шона.
Стоит отметить, что на этот бой сделал ставку известный рэпер Дрейк. Он поставил $700,000 на победу Стриклэнда с коэффициентом 1,97, но как становится понятно, Дрикус нарушил его планы и помог букмекерам отобрать деньги рэпера.
Dailysports предлагает вам ознакомится со всеми результатами турнира UFC 297:
Ранний предварительный кард
- Сэм Пэттерсон (11-2-1) — SBM 1 — Йохан Лайнесс (9-3). Пэттерсон победил Лайнесса удушающим приёмом (удушение сзади) в стартовом раунде.
- Жасмин Ясудавичус (11-3) — SBM 3 — Присцила Качоэйра (12-6). Ясудавичус победила Качоэйру удушающим приёмом (анаконда) в третьем раунде.
- Джимми Флик (17-7) — SBM 2 — Малкольм Гордон (14-8). Флик победил Гордона во втором раунде удушающим приёмом (треугольник).
Предварительный кард
- Гарретт Армфилд (10-3) — UD 3 — Брэд Катона (13-3). Армфилд победил Катону единогласным решением судей (все 29-28).
- Шон Вудсон (11-1-1) — SD 3 — Чарльз Журден (15-7-1). Вудсон победил Журдена по решению суддей (29-28, 28-29 и 29-28).
- Рамон Таверас (10-2) — SD 3 — Сергей Сидей (10-2). Таверас победил Сидея раздельным решением судей (29-28, 28-29 и 29-28).
- Джиллиан Робертсон (13-8) — ТКО 2 — Полиана Виана (13-7). Робертсон забила Виану ударами во втором раунде.
Основной кард
- Мовсар Евлоев (18-0) — UD 3 — Арнольд Аллен (19-3). Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (все 29-28),
- Крис Кёртис (31-10) — SD 3 — Марк-Андре Баррио (16-7). Кёртис победил Баррио раздельным решением судей (30-27, 28-29 и 30-27).
- Нил Мэгни (29-11) — ТКО 3 — Майк Мэлотт (10-2-1). Нереальный камбэк удался Мэгни. Проигрывая практически весь поединок, забил соперника за несколько секунд до гонга.
- Ракель Пеннингтон (16-8) — UD 5 — Майра Буэно Силва (10-3-1). Силва не сумела распределить силы на всю дистанцию, уступила Пеннингтон по очкам (49-46, 49-46 и 49-45).
- Дрикус Дю Плесси (21-2) — SD 5 —Шон Стриклэнд (28-6). Дю Плесси переработал Стриклэнда, вырвал победу решением большинства судей (48-47, 47-48 и 48-47).