Чемпион мира в супертяжелом весе вызвал на бой Джошуа, Фьюри и Чисору

Немецкий регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр заявил, что хочет провести бой против Энтони Джошуа, Дерека Чисоры или Тайсона Фьюри.

«Когда я начал заниматься боксом, у меня были мечты. Я следую всем своим мечтам. Я трижды боролся за титулы чемпиона мира, дважды был чемпионом, и теперь буду защищать свой пояс. Пулев – мой следующий соперник. Он непростой боец, был чемпионом среди любителей. Я его очень уважаю, но мне нужно сделать свою работу хорошо и нокаутировать его».

«Мне нужен один из британских парней: Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Тайсон Фьюри. Где вы ребята? Вы все маленькие. Я хочу вас. Я хочу драться с лучшими боксерами Великобритании, я хочу Тайсона Фьюри», - заявил Чарр.