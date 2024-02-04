Бруну Фернандеш обошел Криштиану Роналду по важному показателю в АПЛ

Бруну Фурнандеш отметился голевой передачей в матче 23-го тура АПЛ против Вест Хэма.

Для португальского форварда этот ассист стал 38-м в английской Премьер-лиге. Фернандеш вышел по этому показателю на второе место среди всех своих соотечественников, когда-либо выступавших в элитном английском дивизионе.

По количеству результативных передач нападающий обошел легендарного Криштиану Роналду, который отдал в свое время 37 ассистов. Для звания лучшего ассистента Премьер-лиги среди португальцев осталось обойти другого экс-игрока Юнайтед - Луиша Нанни, в активе которого 43 голевых паса.

Most assists provided by Portuguese players in Premier League history:



◎ 43 - Nani

◉ 38 - Bruno Fernandes

◎ 37 - Cristiano Ronaldo

◎ 37 - Bernardo Silva



Bruno moves above CR7. 🇵🇹#MUNWHU pic.twitter.com/L95oMCNRoY — Squawka Live (@Squawka_Live) February 4, 2024

Бруну Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из Спортинга в 2020 году. Красные дьяволы заплатили за футболиста, подписавшего контракт до 2026 года, 65 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста по семь голов и ассистов в 31 матче во всех турнирах.