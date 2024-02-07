Брайтон заплатит почти 20 миллионов евро за ганского таланта

Брайтон договорился о переходе молодого флангового нападающего Ибраима Османа, который выступает за датский клуб Норшеланн, сообщает инсайдер The Athletic Давид Орнштейн.

Переход 19-летнего ганца обойдется клубу АПЛ в 19,5 миллиона евро. Ожидается, что все документы будут подписаны уже в феврале, но к Брайтону Осман присоединится в июле.

Осман – воспитанник ганской академии Райт ту Дрим, в которой также учились Мохамед Кудус (Вест Хэм), Симон Адингра (Брайтон), Камалдин Сулемана (Саутгемптон), Эрнест Нуама (Лион), Абдул Мумин (Райо Вальекано) и многие другие ганские футболисты, которые играют в Европе.

В 29 матчах текущего сезона на счету Османа 4 гола и 5 ассистов во всех турнирах.