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Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:39
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ Брайтон и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в 21 туре АПЛ

В заключительном матче 21 тура Английской Премьер-Лиги состоялся матч между Брайтоном и Вулверхэмптоном.

В первой половине Брайтон больше контролировал мячом, нанес семь ударов в сторону и три удара в створ ворот. Вулверхэмптон больше играл на контратаках и смог нанести один удар в створ.

После перерыва хозяева и дальше больше держали мяч, но найти своей возможности для забитого мяча не получалось. Вулверхэмптон начал больше огрызаться, хотя также не имел каких-то шансов, чтобы отличиться.

Обе команды продемонстрировали равную игру и никто не наиграл на победу в этом противостоянии. Команда Де Дзерби набирает 32 очка и поднимается на седьмое место, а "волки" имеют 29 пунктов и сохраняют 11 строчку.

Премьер-лига. 21-й тур

Брайтон - Вулверхэмптон - 0:0

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