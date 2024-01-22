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Болельщиков Гвинеи призвали сдержаннее праздновать победы: известно почему

Новости футбола Сегодня, 09:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Болельщиков Гвинеи призвали сдержаннее праздновать победы: известно почему Фото: https://twitter.com/fgfofficiel

Болельщиков сборной Гвинеи попросили сдержаннее праздновать победы их страны.

В пятницу, 19 января, сборная Гвинеи одержала минимальную победу в матче против Гамбии. На 70-й минуте Камара вывел свою сборную вперед. Соперники не смогли создать чего-то в ответ и потерпела минимальное поражение 1:0. Гвинея одержала победу, набрала четыре очка и поднялась на вторую строчку в группе С.

Болельщики Гвинеи вышли на улицы в своей стране, потому что их команда приблизилась к выходу в плей-офф. И во время этого празднования погибло шесть человек. Из-за этого,
Федерация футбола выпустила видеообращение команды и тренеров, в котором просят сторонников ответственно праздновать победы их команды.

"Они должны быть очень осторожными, чтобы не подвергать себя опасности, ведь цель футбола - приносить радость, а не оставлять семьи с тяжелой потерей.

Мы не хотим, чтобы смерть вызвала траур, поэтому мы призываем всех праздновать, но при этом заботиться о себе, чтобы с ними ничего не случилось", - сказал медиа-менеджер Федерации Амаду Макаджи.

В последнем туре Кубка африканских наций Гвинея сыграет против Сенегала. В случае ничьи или победы, команда точно гарантирует выход в плей-офф. Также, даже если они проиграют, у них останутся шансы на выход из группы.

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