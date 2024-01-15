Бавария приближается к трансферу защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Норди Мукиеле, который способен сыграть как на правом фланге, так и в центре, очень близок к тому, чтобы перейти в Баварию это зимой.

По информации Фабрицио Романо, клубы практически согласовали аренду 26-летнего француза до конца сезона. Сам Мукиеле настаивает на переходе в Баварию.

Ранее интерес к Мукиеле подтверждал спортивный директор Баварии Кристиан Фройнд.

Мукиеле уже играл в чемпионате Германии, где он с 2018 по 2022 год выступал за РБ Лейпциг. В текущем сезоне он сыграл за ПСЖ только в 10 матчах во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

Напомним, этой зимой Бавария уже купила у Тоттенхэма английского центрального защитника Эрика Дайера.