Бавария определилась с условием продажи Павара в Интер

Мюнхенская “Бавария” может продать защитника сборной Франции Бенжамена Павара в миланский “Интер” в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может согласиться на трансфер в том случае, если найдет замену французу. При этом “Интер” готов заплатить за форварда 30 миллионов евро. В данную сумму уже включены бонусы. Ранее сообщалось, что защитник также входит в сферу интересов “Манчестер Юнайтед”, но английский клуб так и не сделал предложение по его трансферу.

27-летний Павар выступает за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 162 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Баварии” Павар четыре раза становился чемпионом Германии в сезонах-2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, однажды становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2019/2020, два раза выиграл Суперкубок Германии в 2020 и 2022 годах, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, выиграл Суперкубок УЕФА в 2020 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Павар с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций в сезоне-2020/2021.