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Бавария не сдается. Клуб сделал улучшенное предложение по защитнику сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 11:40
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бавария не сдается. Клуб сделал улучшенное предложение по защитнику сборной Англии Фото: Getty Images

Бавария сделала новое, улучшенное предложение Ньюкаслу по защитнику сборной Англии Кирану Трипьеру. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенский клуб не собирается отступать от идеи подписать Трипьера, несмотря на отказ Ньюкасла продавать своего футболиста. В данный момент между клубами продолжаются переговоры.

Ранее сообщалось, что Бавария достигла устной договоренности с защитником, но не может найти аргументы для Ньюкасла.

Трипьер перебрался в Ньюкасл зимой 2022 года из мадридского Атлетико за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне правый защитник сыграл в 28 матчах Ньюкасла во всех турнирах, в которых он отдал восемь результативных передач. Контракт 33-летнего футболиста с Сороками рассчитан до июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Бавария хочет продлить соглашение с канадским защитником Альфонсо Дэвиса, но только при определенных условиях.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от Байера на семь очков при одной игре в запасе. 24 января мюнхенская команда сыграет против Униона Берлин.

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