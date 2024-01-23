Бавария предпринимает попытки удержать своего лидера, которым интересуется Реал

Мюнхенская Бавария готова оставить в своих рядах канадского защитника Альфонсо Дэвиса, но клуб не готов бросить на это все силы.

По сообщениюBILD, Бавария готова продлить контракт с игроком, если тот не попросит удвоения зарплаты до 13-14 миллионов евро в год. В ином случае с ним попрощаются уже летом.

Этой ситуацией может воспользоваться Реал, который проявляет интерес к защитнику. В сделку по Дэвису «сливочные» готовы включить 21-летнего центрбека Рафу Марина, если того не посчитает игроком основы Карло Анчелотти.

Канадиец в этом сезоне сыграл в 25 матчах за Баварию, отметился тремя результативными действиями.

Его контракт с мюнхенцами действителен до лета 2025 года, аTransfermarktоценивает его в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал готов попрощаться с Ферланом Менди, чтобы освободить место под подписание Дэвиса.