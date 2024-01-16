Менди не сумел переубедить Реал. Известно, кто заменит француза в Мадриде

Мадридский Реал все чаще размышляет о том, чтобы попрощаться с левым защитником Ферланом Менди.

По сообщению испанского порталаRelevo, тренерский штаб всегда верил в француза, чего только стоят заявления наставника «сливочных» Карло Анчелотти перед финалом за Суперкубок с Барселоной о том, что Менди – лучший левый защитник в мире.

Другого мнения совет директоров клуба из столицы Испании, который уже несколько трансферных окон подряд размышляет о том, чтобы попрощаться с французом, но пока нет никаких предложений по нему.

Контракт Менди действителендо лета 2025 года, потому лето года текущего – последняя возможность заработать на Ферлане.

На лето у Реала уже есть план – пригласить защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Но в Мадриде понимают, что его трансфер будет делом нелегким и недешевым.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы могут совершить переходы как на вход, так и на выход. Покинуть Баварию может Маттийс де Лигт, а прийти в неё – Рональд Араухо.