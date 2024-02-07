Бавария намерена переманить защитника Барселоны лучшими финансовыми условиями

Бавария не оставляет попыток подписать защитника Барселоны Рональда Араухо.

Как сообщает испанское издание Sport, мюнхенский клуб грядущим летом готов предложить Араухо оклад, превышающий его зарплату в Барселоне более чем в два раза.

Бавария уже пыталась подписать уругвайского защитника в январе, но тогда Блаугранас заблокировали переход. Ранее сообщалось, что Барселона готова попрощаться с игроком, если он не продлит контракт с клубом, который истекает летом 2026 года.

24-летний уругваец попал в систему Барселоны в 2018 году, пройдя через молодежные команды. В текущем сезоне центрбек, который способен сыграть также справа в защите, провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. Трансфермаркт оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Бавария занимает второе место в Бундеслиге и отстает от Байера на два очка. В субботу, 10 февраля, команды сойдутся в битве за первую строчку чемпионата.