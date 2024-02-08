Баскетболист Майами Хит сбил человека, который помогал другому водителю

Баскетболист Майами Хит Хейвуд Хайсмит попал в дорожно-транспортное происшествие, когда сбил человека, сообщает Энди Слейтер.

Как сообщил журналист, игрок сбил человека, который в тот момент помогал другому водителю. Как известно, 21-летний пострадавший находится в критическом состоянии, ему частично ампутировали ногу. Также он получил перелом левой ноги и левой руки. Также, по словам источников, баскетболист не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время аварии.

Хейвуд Хайсмит - американский профессиональный баскетболист команды Майами Хит Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Хайсмит родился в Балтиморе. В колледже он играл в баскетбол за Университет иезуитов Уилинга, а в 2018 году стал игроком года во втором дивизионе NCAA, будучи выпускником.

В конце сезона 2018-19 годов Хайсмит дебютировал в НБА в составе отцовской команды Блу Коутс - Филадельфия 76. В последующие годы Хайсмит неоднократно выступал за Блу Коутс, Крайльсхайм Мерлинс из немецкой баскетбольной Бундеслиги и Майами Хит из НБА.